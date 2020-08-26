Alaçatıspor BAL'a yükseldi

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (TASKK) İzmir'de Alaçatıspor'un da içinde olduğu 3 kulübün Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmesine karar verdi. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, kararı sevinçle karşıladıklarını açıkladı.

Süper Amatör Lig'i 2. olarak tamamlayan ve BAL'a yükselmek için Play-Out oynama hakkı elde eden Alaçatıspor, pandemi önlemleri nedeniyle maçlarını oynayamamıştı. 2019-2020 sezonu pandemi sonrası liglerin oynanamaması üzerine TFF tarafından alınan karar sonrası gruplarını 1. sırada tamamlayan Kınık Belediyespor, Torosgücü ve Halilbeylispor, BAL'a çıkmıştı. 6 takım ile ilgili de kura çekilerek, BAL'a çıkacak 4. takımın belirlenmesi kararı verilmişti. Kura kararının 6 takım tarafından da tepki ile karşılanması üzerine TASKK, İzmir'den grup ikincilerinin de BAL'a çıkmasına karar verdi. Alınan karar üzerine gruplarını 2. sırada tamamlayan Kemalpaşaspor, Buca Zaferspor ve Alaçatıspor, 2020-2021 sezonunda BAL'da mücadele edecek.

"Hak yerini buldu"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez tarafından açıklanan kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Sezon boyunca sadece rakiplerimizle değil, binbir zorlukla mücadele ederek, alnımızın akıyla ligi ikinci bitirmeyi başardık. Hedeflediğimiz Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için hazırlanırken, bütün dünyayı olduğu gibi bizi de sarsan pandemi süreci nedeniyle maçlarımızı oynayamadık. BAL'a çıkacak 4. takımın kura ile belirleneceğini duyunca çok üzülmüş ve tepki göstermiştik. 6 takımın da tepki gösterdiği karar üzerine TASSK tarafından 2. takımların da BAL'a yükseltilmesine karar verilmesini sevinçle karşıladık. Hak yerini buldu. Alaçatıspor olarak BAL'da da gücümüzü göstereceğiz. Taraftarımızın da desteğiyle 2020-2021 sezonunda da başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.