Alaçatıspor Başkanı Varhan'dan BAL tepkisi: "Anlaşılmaz statüyü değiştirin"

Alaçatıspor Kulübü Başkanı Soner Varhan, Bölgesel Amatör Lig'deki statüden dert yakınarak, "Ligi 30 puanla 4. sırada bitirdik. Kaybedersek düşme riski olan play-out oynatıyorlar. Öyle ki ligi alt sıralarda bitiren takım düşmeyebiliyor. Ligi 30 puanla 4'üncü bitiren takım düşebiliyor. BAL'daki bu statüye isyan etmemek elde değil. Ya bizi alın, İzmir takımlarıyla oynayabileceğimiz, daha az masraf yapacağımız bir lig oluşturun ya da gelin, bu ligi 4. Lig yapın" dedi.

Alaçatıspor Kulübü Başkanı Soner Varhan, Bölgesel Amatör Lig'deki (BAL) statüyü eleştirdi. Ligi 4. bitiren takımın düşme riski altındayken, daha alt sırada bitiren ekiplerin düşmeyebildiğini anlatan Varhan, "Bu sezon da BAL'da iyi gitsek de ikinci yarıda istediğimiz puanları alamadık. Ligi 4. olarak bitirdik. Alaçatıspor tarihinde, BAL'da en fazla puan aldığımız dönem oldu. Hedefimiz şampiyonluktu; ancak hedefimizi gerçekleştiremedik. Bugün geldiğimiz noktada, bir hafta önce şampiyonluğu konuşurken, anlaşılmaz bir statü yüzünden şimdi düşüp düşmeyeceğini konuşuyor" şeklinde konuştu.

"BAL'daki bu statüye isyan etmemek elde değil"

BAL'daki statünün haksızlıklarla dolu olduğunu ifade eden Alaçatıspor Kulübü Başkanı Varhan, "Ligi 30 puanla bitirdik. Kaybedersek düşme riski olan play-out oynatıyorlar. Öyle ki ligi alt sıralarda bitiren takım düşmeyebiliyor. Ligi 30 puanla 4. bitiren takım düşebiliyor. BAL'daki bu statüye isyan etmemek elde değil. Bu durumu nasıl görmezler, bu sistemi nasıl devam ettirirler, anlaşılması mümkün değil" diye konuştu.

"Bu ligin bir mantığı yok"

BAL'daki statüye göre, aslında ligin içinde bir lig daha olduğunu belirten Başkan Varhan, "Bu durumu birçok taraftar bilmiyor. Bölgesel Amatör Lig'de oluşturulan gruplarda, bizi alıyorsunuz, uzaktaki deplasman maçlarına gönderiyorsunuz; ama bize hiçbir destek vermiyorsunuz. Uzaktaki deplasman maçlarına bir gün önce gidip kamp yapmak zorunda kalıyoruz. Federasyon hiçbir destek vermiyor. Adı 'amatör' olan bir lig ama herkes biliyor ki BAL, amatör bir lig değil. Daha önce de ifade ettiğim gibi BAL'ın, 4. Lig olması gerekiyor. Futbolcularla sözleşme yapılması gerekiyor. Biz şu anda yapamıyoruz. Bu ligin bir mantığı yok" cümlelerine yer verdi.