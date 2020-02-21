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Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvetini transfer etti

Süper Amatör Lig’de liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor’un forvet oyuncusunu transfer etti.

Süper Amatör Lig'de liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvet oyuncusunu transfer etti.


Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvet oyuncusu Muhammet Fatih Kanat ile anlaşarak takımını güçlendirdi. Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, transferin gerçekleşmesinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a ve Çeşme Belediyespor Kulübü'ne teşekkür ederiz" dedi.

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