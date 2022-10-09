Alaçatıspor deplasmanda 3-1 galip

Çeşme'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden 2 takımdan birisi olan Alaçatıspor, ligin ikinci haftasında, deplasmanda karşılaştığı Budaklar Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta mücadele eden Alaçatıspor, ligin il maçında Aliağaspor FK karşısında 1-0 mağlup olmasının ardından, ligin ikinci haftasında deplasman maçında karşılaştığı Uşak takımlarından Budaklar Gençlikspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüzlükle eşitlenirken, ikinci yarıda Alaçatıspor baskılı futbol sergiledi ve 60. dakikada Yavuz Selim Şentürk'ün golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden 13. dakika sonra Bartu Umut sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde Cenk Blom 3-0 öne geçiren golün sahibi oldu. Bu golden 4 dakika sonra ev sahibi ekip Ulaş Tufan ile gol buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca İzmir ekibi Alaçatıspor, Budaklar Gençlikspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "Zorluk seviyesi yüksek bir maçı kazandığımız için çok mutluyum. Gerek zemin ve hava şartları gerekse de rakibin pozisyonu gerçekten bizi baya zorladı. Maç boyunca oyun üstünlüğü elimizdeydi. İlk yarı skor yapabilirdik ancak bir çok pozisyonu değerlendiremedik. Oyunun ikinci yarısı fiziksel ve oyunsal olarak üstünlüğü her geçen dakika elimize aldık. Yaptığımız hamleler de şükürler olsun oyuna etki etti ve maçı kazanma başarısı gösterdik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum" dedi.