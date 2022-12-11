İhlas Haber Ajansı

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Alaçatıspor deplasmanda 4-0 mağlup

Bölgesel Amatör Lig 10.

Grup 11. haftasında, deplasmanda İstanbul takımlarından Kartalspor ile karşılaşan Alaçatıspor 4-0 mağlup oldu.


Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, Kartalspor ile karşılaştığı deplasman maçından 4-0 mağlup döndü.


2. dakikada, Kartalspor oyuncusu Erdem Aygün'ün attığı gol ile 1-0 yenik duruma düşen Alaçatıspor, ilk yarıyı bu sonuçla kapattı. Maçın ikinci yarısında Kartalspor, 66. dakikada Ceyhan Erceylan, 83. dakikada Barış Bakca ve 90. dakikada Yiğit Demirbilek'in attığı gollerle maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.


Alaçatıspor, 4-0'lık mağlubiyetin ardından 20 puanda kalırken, lig sıralamasında 5. sıraya düştü.


Alaçatıspor, ligin 12. haftasında, kendi sahasında Salihli Belediyespor'u ağırlayacak.

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