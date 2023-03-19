Alaçatıspor deplasmandan 3 puanla döndü

Alaçatıspor, deplasmanda Manisa Sanayi Yıldızspor'u 1-0 yenerek, 3 haftanın ardından galibiyetle tanıştı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, 3 haftadır aldığı yenilgilerin ardından deplasmanda Manisa Sanayi Yıldızspor'u 1-0 yenmeyi başararak, üç puan aldı.Alaçatıspor'a galibiyeti kazandıran gol, maçın 85. dakikasında Eray Böcü'nün ayağından geldi. Alaçatıspor, kazandığı galibiyetle puanını 31'e yükselterek lig sıralamasında 6. sıraya yükseldi.

Alaçatıspor, 22 Mart Çarşamba günü, saat 14.00'te, kendi sahasında Saruhanlı Belediyespor'u konuk edecek.

"Bu sıkıntılı süreçten çok çalışarak birbirimize sarılarak çıkacağız"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, "Üç haftadır üzdüğümüz taraftarımızı bir nebze mutlu etmeye çalıştık, bu takım çok çalışıyor teknik ekibi ile futbolcu kardeşlerimizle bu sıkıntılı süreçten çok çalışarak birbirimize sarılarak çıkacağız. Şanssız mağlubiyetler aldık bunlardan hepimiz ders çıkardık, şimdi çok önemli bir maçımız var haftada iki maçlık zor bir periyota giriyoruz Alaçatıspor yönetimi olarak biz bu Takıma sonuna kadar güveniyoruz, en büyük gücümüz olan taraftarımızı çarşamba günü Saruhanlı maçına bekliyoruz" diye konuştu.

"Tekrar kendi oyunumuza dönmemiz için bir galibiyete ihtiyacımız vardı"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Ali Çalış da maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "İstanbul deplasmanında kendi kimliğimizin dışında bir oyun sergilemiştik. Tekrar kendi oyunumuza dönmemiz için bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Evinde hiç kaybetmeyen Manisa sanayi takımına karşı aldığımız galibiyet bizi tekrar rayımıza oturtacaktır. Bize karşı her zaman elinden gelenin en iyisini yapan başkanımız ve yönetimimize teşekkür ederiz. Tekrardan iyi bir reaksiyon gösteren futbolcularımı ve emekleri için teknik ekibimizi kutluyorum. Üzerine koyarak devam etmek hedefindeyiz. Deplasmanda yanımızda olan taraftarımıza da ayrı bir teşekkür borçluyuz. Çarşamba günü evimizde, Alaçatı'mızda oynayacağımız maçta tüm Alaçatı'yı desteğe bekliyoruz. Biz onlarla güzeliz" dedi.