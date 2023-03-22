Alaçatıspor evinde 1-0 galip

Alaçatıspor, konuk ettiği Saruhanlı Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek, lig sıralamasında 34 puanla 4. sıraya yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Alaçatıspor, saha zemininin bozuk olması nedeniyle kendi sahasındaki maçları Seferihisar'da oynamak zorunda kalmasının ardından Saruhanlı Belediyespor ile oynadığı maçını kendi sahasında oynarken rakibini 1-0 yenerek taraftarını sevindirdi.

Radyo ve televizyon programcısı şovmen Beyazıt Öztürk'ün de izlediği maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Alaçatıspor'u galibiyete taşıyan gol, maçın 74. dakikasında Egecan'dan geldi.

Saruhanlı Belediyespor maçını 1-0 kazanan Alaçatıspor, puanını 34'e yükselterek, lig sıralamasında 4. sıraya yükseldi.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Ali Çalış, "Aldığımız 3 puan, rakiplerimizin de puan kaybetmesi ile bizi yukarılara taşıdı. Rakiplerimiz ile puan farkını açtık. İyi bir oyun oynadığımız için daha da mutluyuz. Her hafta üzerine koyarak hedefimize doğru gidiyoruz. Umarım sezon sonuna kadar başarımızı sürdürerek lig en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.