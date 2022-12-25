İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alaçatıspor, ligin ilk devresinin son maçında depalasmanda 2-0 mağlup

Bölgesel Amatör Lig 10.

Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin ilk devresinin son maçında, deplasmanda karşılaştığı lig lideri Yunus Emre Belediyespor karşısında 2-0 mağlup oldu.



Zorlu maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Yunus Emre Belediyespor maçın 53. dakikasında kazandığı penaltıyı Enes Yıldırım'ın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Maçın 66. dakikasında Yunus Emre Belediyespor oyuncusu Emre Yıldırım, attığı gol ile maçın skorunu ilan etti.



Yunus Emre Belediyespor, 2-0'lık galibiyetle, 30 puanla ligdeki liderliğini korurken, Alaçatıspor ise 23 puanla ligin ilk devresini 5. sırada tamamladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.