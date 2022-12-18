Alaçatıspor penaltı golleri ile rakibini 2-1 yendi

Bölgesel Amatör Lig'in 12. haftasında Salihli Belediyespor'u konuk eden Alaçatıspor, rakibini penaltı golleriyle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 12. haftasında Salihli Belediyespor'u konuk etti. Alaçatıspor, zorlu maçta rakibini 2-1 yenmeyi başarırken, maçtaki 3 gol de penaltı vuruşlarıyla kaydedildi.

Alaçatıspor, geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşma ile yollarını ayıran Teknik Direktör Necip Emre Yılmaz'ın yerine getirilen kulübün genel menajerliği görevini yürüten Bülent Öztürk'ün Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi ile maça çıktı.

Maç, vefat eden Alaçatıspor eski futbolcularından Lütfü Limon için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Maçın ilk yarısına rakip sahada kurduğu baskıyla başlayan Alaçatıspor, bulduğu penaltı pozisyonunu 40. dakikada, Şükrü'nün ayağından bulduğu gole çevirerek 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol çıkmazken, ilk yarının galibi Alaçatıspor oldu.

Maçın ikinci yarısına atak başlayan Alaçatıspor, bulduğu penaltıyı, 54. dakikada Tayfun'un ayağından bulduğu gol ile skoru 2-0'a çıkardı. Maçın kalan dakikaları her iki takımın da gol arayışları ile geçerken, Alaçatıspor ceza sahasındaki bir pozisyonda penaltı kazanan Salihli Belediyespor, penaltı vuruşunu gole çevirerek, skoru 2-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında her iki takım da gol bulamayınca maç Alaçatıspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ardından kısa bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Bülent Öztürk, "Ligin ilk yarısına 2 hafta kala oynadığımız Salihli Belediyespor maçı bizim için çok önemliydi. Bilindiği gibi Necip Emre Yılmaz'ın teknik direktörlük görevinden ayrılması ile görev değişikliğine gidildi. Bu onurlu görev bana verildi. Elimden geldiğince futbolcularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Önceki teknik direktörümüz Necip Emre Yılmaz'a, böyle karakterli bir takım kurduğu için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda da daha iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu.