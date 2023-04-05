Alaçatıspor sahasında 1-1 berabere kaldı

haftasında sahasında ağırladığı Kartalspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, sahasında İstanbul takımlarından Kartalspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısında golü ilk bulan taraf Alaçatıspor oldu. Maçın 12. dakikasında Alaçatıspor oyuncusu İmam'ın attığı gol ile Alaçatıspor 1-0 öne geçti. İlk yarı Alaçatıspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında Kartalspor, Alaçatıspor yarı sahasında baskı kurarken, 66. dakikada bulduğu gol ile beraberliği yakaladı. Maçın kalan dakikalarında her iki takım da galibiyet golünü arasa da galibiyet golünü bulamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Alaçatıspor, kazandığı beraberlikle 43 puanla lig sıralamasında 3'üncülüğünü korurken Kartalspor ise 37 puanla 6. sırada yer aldı.

Alaçatıspor, 9 Nisan Pazar günü Salihli Belediyespor ile deplasman maçında karşılaşması gerekirken, rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılacak.