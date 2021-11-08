Alaçatıspor taraftarının yüzünü güldürdü

Alaçatıspor, ligin ikinci haftasında konuk ettiği Yatağanspor'u 3-0 yenerek taraftarının yüzünü güldürdü.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, 2021-2022 sezonunun ikinci haftasında Yatağanspor'u konuk etti. Karşılaşmada Alaçatıspor, rakibini 3-0 mağlup ederek lig sıralamasında 3 puanla 3. sırada yer aldı.

Başkan Oran'dan ek galibiyet primi

Alaçatısporlu futbolcular, maçın sonunda galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Soyunma odasına gelen Kulüp Başkanı Soner Varhan, kulüp yöneticileri ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sporcuları kutladı. Başkan Oran'ın kulübün vereceği galibiyet primine ek olarak prim vereceğini açıkladı. Bu durum, oyuncuları sevindirdi.