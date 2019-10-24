Alaçatıspor tesisleri yenilendi

Alaçatı Gençlik Spor Kulübü'nün yönetiminin yenilenmesinin ardından tesisler de tadilattan geçirilerek yenilendi.

Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda bulunan kulüp binasının tadilatı tamamlanırken, tribünlerin bulunduğu alanda kilit parke taşlarla kaplandı. Tribünlerin eskiyen ve tehlike oluşturan geçiş alanlarının yenilenme çalışmaları da yapılarak güvenli hale getirildi. Sahanın çimlerinin rahat sulanabilmesi içinde çim sahanın etrafına sulama sistemi kuruldu.

Yönetime gelmelerinin ardından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Tesisisin çok daha iyi kullanılabileceği, futbolcularımızın kendilerini rahat hissedebileceği ortamı hazırlamak için kulüp binamızın tamamını elden geçirdik. Binanın sıva, derz ve boya ile birlikte binanın üst bölümünde de izolasyon yapıldı. Sahanın rahat sulanabilmesi için su tesisatı döşedik. Kulübün binasının tüm çevresi ve tribünlerin etrafına kilit parke taşlar döşendi. Futbolcularımızın kaldıkları odalar, soyunma odaları, teknik direktör ve yönetim odaları, yemek salonu tamamen yenilendi" dedi.

Ligin geride kalan dört haftasını da değerlendiren Soner Varhan, "Maalesef ilk iki maçta kötü sonuç aldık. Kötü oynamadık; ama sonuç iyi olmadı. Üçüncü maçımızı Çeşme Belediyespor ile sahamızda oynadık. Berabere sonuçlandı ve 1 puan aldık. Dördüncü maçımızda ise deplasmanda Balçova Belediye Termalspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetimizi aldık. Takımımız çok yeni. Ligin ikinci ve üçüncü haftasında yaptığımız transferler var. Hatta bir transferimiz geldiğinin ikinci günü maça çıktı. Dolayısıyla futbolcuların birbirleriyle kaynaşması yeterince mümkün olmadı. Dört haftada iki kamp yaptık. Futbolcuların daha çok bir arada olmaları için gerekeni yapacağız. Takım artık oturmaya başladı. Deplasman galibiyetiyle bunu gördük. Taraftarımız da bize çok destek veriyor. Oynadığımız bütün maçlarda destek oldular. Deplasman maçlarına da taraftarımızı götürmek için araç kaldırmaya başladık" diye konuştu.

Sahaya reklam almaya başladıklarını da açıklayan Varhan, "Bize destek olan esnafların reklamlarını sahamıza asmaya başladık. Kulübün desteğe ihtiyacı var. Tek gelirimiz bağışlar. Taraftarımızın, esnafımızın, iş insanlarımızın ve bölgemizde yaşayanların desteğine her zaman ihtiyacımız var" diye aktardı.