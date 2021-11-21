Alaçatıspor, uzatmada gelen golle sevindirdi

Alaçatıspor, ligin dördüncü haftasında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 90+1'de attığı golle 1-0 mağlup ederek taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin dördüncü haftasında konuk ettiği Aydın BŞB karşısında, 90+1'de Fatih Kaan Arıman'ın attığı golle 3 puan kazanarak, lig sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Kendi sahası bakımda olan Alaçatıspor, rakini Aydın BŞB'yi Çeşme İlçe Stadı'nda konuk ederken, karşılaşmayı izleyen çok sayıda taraftar da, maç boyunca yaptığı tezahüratlarla takıma destek verdi.

Maçın ilk yarısında her iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince ikinci yarıya golsüz beraberlikle başladılar. Maçın ikinci yarısı da çekişmeli geçerken, Alaçatıspor, 90+1'de Fatih Kaan Arıman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından Aydın BŞB oyuncularının, golü getiren faul pozisyonuna itirazları sonuç vermeyince Alaçatıspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

"Güzel günler göreceğiz"

Maçın ardından bir açıklama yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Varhan, çok zorlu bir maç olduğunu belirterek, "Neredeyse Bölgesel Amatör Lig'in bütün maçları final maçı gibi oynanıyor. Zor geçen bir maçtı. Aldığımız 3 puan için çok mutluyuz. Rakibimiz de iyi pozisyonlar buldu. Ama kazanan biz olduk. Yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta deplasman maçında Çine Madranspor ile karşılaşacağız. Bütün oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Ayrıca taraftarlarımıza da verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Çok iyi taraftarımız var. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Umarım güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

"3 puanı taraftarımıza armağan ediyorum"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Oyun bizim tarafımızdan olumlu başladı. Çalışmalarımızı sahaya yansıtabildik. Hafta içi yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı hiç pozisyon vermedik. Bizim bulduğumuz bir pozisyon vardı. İkinci yarıya biraz tutuk başladık. Oyunu kendi lehimize çevirmek için bazı oyuncu değişiklikleri yaptık. Bunun meyvesini bir pozisyonla aldık. Ama o pozisyonu değerlendiremeyince oyun biraz rakibe döner gibi oldu. O dakikalar, istediğimiz dakikalar değil. Verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak, çalıştığımız duran toptan, uzatma dakikalarında golü bulmayı başardık. Bu 3 puan bizim için çok önemliydi. Bu 3 puanı taraftarımıza armağan ediyorum. Taraftarımızın bundan sonra da bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Onlar varsa biz varız" şeklinde konuştu.

Alaçatıspor, 28 Kasım Pazar günü, saat 14.00'de, deplasman maçında, Çine Madranspor ile karşılaşacak.