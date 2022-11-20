Alaçatıspor zorlu rakibini ezdi geçti

Grup'ta liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, Özçamdibispor'u 2-1 yenerek lig sıralamasında, aynı puanla Yunus Emre Belediyespor'un ardından 2. sıraya yükselirken rakibini 10 puanla 9. sıraya gönderdi.

Bölgesel Amatör Lig'in 8. haftasında Alaçatıspor, ligin güçlü takımlarından olan Özçamdibispor'u kendi sahasında konuk etti. Ligin 7. haftasında 14 puanlı 5 takımla 4. sırada yer alan Alaçatıspor, zorlu maçın galibi olarak, lig liderliği mücadelesinde lider Yunus Emre Belediyespor ile aynı 17 puanı paylaşarak ikinci sırada yer alsa da liderlik mücadelesindeki iddiasını sürdürdü.

Maçın ilk yarısında ilk golü 25. dakikada Özçamdibispor bularak 1-0 öne geçti. Yediğ golün ardından rakip kaleyi zorlayan Alaçatıspor, 33. dakikada penaltı kazandı. Alaçatıspor oyuncusu Göksu Alhas'ın kullandığı penaltı vuruşu gol ile sonuçlanarak, ilk yarı sonucunu ilan etti.

Maçın ikinci yarısına her iki takımda karşılıklı ataklarla başlarken, maçın 65. dakikasında Alaçatıspor bir penaltı daha kazandı. Alaçatıspor'dan Tayfun Keskinoğlu'nun kullandığı penaltı kale üstünden çıkarak gol olarak kaydedilemedi. Alaçatıspor, gole çeviremediği penaltının ardından 88. dakikada Emre Aydın'ın ayağından bulduğu gol ile maçın sonucunu 2-1 olarak ilan etti.

Alaçatıspor, kazandığı 3 puan ile lig sıralamasında Yunus Emre Belediyespor ile aynı puanı paylaşarak, 17 puan ile 2. sırada yer aldı.

"Bu inanç ve kararlılıkla hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, her maçın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kendi grubumuzda yer alan İzmir takımlarından olan Özçamdibispor karşısında aldığımız galibiyet çok önemli. Statü gereği onların üzerinde bitirmemiz gerekiyor. İyi bir mücadele oldu. Maçta zaman zaman sertlikler oldu. Ne yazık ki, zorlu mücadelelerde bunlar oluyor. Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran en baştan beri bize çok büyük destek veriyor. Bu zorlu maçımızda da yanımızda olarak bize destek verdi. Bize her konuda destek verdiği için camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu arada futbolcularımız için de söylemek istediklerim var. Maçın son dakikasına kadar mücadele ettiler. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Bu inanç ve kararlılıkla hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Taraftarımız da hiçbir maçta bizi yalnız bırakmadı. Bugün de tribünlerimizi doldurarak bize destek oldular. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Liderlik mücadelemize devam ediyoruz"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da bir değerlendirme yaparak, "Ligin en kritik maçını alnımızın akıyla atlattığımız için çok mutluyum. Oyuna iyi ve etkili başladık. Bir çok pozisyonlarımız var. Ancak geçen maçlarda olduğu gibi değerlendiremedik. Sonrasında şanssız bir gol yedik Ancak hemen toparlanarak penaltıdan oyunu eşitledik. İkinci yarı tek planımız topa hakim olmak ve oyunun hakimiyetini elimizde tukmaktı. Nitekim de öyle oldu. Kazandığımız penaltı var ancak değerlendiremedik. Ancak şükürler olsun ki üstünlük golünü attık ve maçımızı kazandık ve liderlik mücadelemize devam ediyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Ayrıca bugün maçımıza gelerek bize inanılmaz destek veren belediye başkanımız sayın Ekrem Oran'a şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.