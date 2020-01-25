Alaçatıspor'a esnaftan tam destek

Süper Amatör Lig Güney Grubunda liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor'a, Alaçatı esnafı tam destek veriyor. Alaçatıspor'a destek veren esnafların işyerlerine “Bu işletme takımına tam destek veriyor” yazılı çıkartmalar yapıştırıyor.

Süper Amatör Lig'de istikrarlı çıkışıyla dikkatleri çeken ve 2. sıraya kadar yükselen Alaçatıspor, tüm amatör kulüplerin yaşadığı ekonomik sorunları aşabilmek için dayanışma kampanyası başlattı. Kampanyaya Alaçatı'daki çok sayıda esnaf destek verirken, üzerinde Alaçatıspor'un ambleminin olduğu, “Bu işletme takımına tam destek veriyor” yazılı çıkartma yapışan işletme sayısı da hızla artıyor.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, “Düzenlediğimiz kampanya ile birlikte, bir yandan bizlere destek veren işletmelere destek çıkartmaları yapıştırırken, diğer yandan da kulübün bilinirliğini, kulübün sadece futbol branşının olmadığını anlatıyoruz. Esnafımızla birebir temas ederek, kulüp hakkında ne bildiklerini, kaç yıllık kulüp olduğunu bilip bilmediklerini soruyoruz. Bu birebir temasları, yakında video çekimlerine dönüştüreceğiz. Bu videoları da, sosyal medya sayfalarımızda yayınlayacağız. Böylece hem biz esnafımıza, hem de esnafımız kulübümüze dokunmuş olacak” diye konuştu.

“Kampanya sayesinde maça gelen taraftar sayısı arttı”

Kampanyayı yaz sezonunda da sürdüreceklerini belirten Varhan, “Birebir temasın çok faydası olduğunu geçen haftaki yerel derbi maçında gördük. Bu mekan ziyaretleri sayesinde, şu ana takımına tribüne giderek destek vermemiş, ama ziyaretimizden sonra maça gelerek destek veren taraftarlar oluştu. Maçlara hiç gelmeyen kişiler, Çeşme maçında tribünlerimizdeydi. Mekan ziyaretlerimizi arttırdıkça maça gelen taraftar sayımızın daha da artacağını düşünüyorum. Sadece sportif başarıyı değil, bu enerjiyi de yakalamaya çalışıyoruz. Kulübümüzün markalaşmasını sağlamak istiyorum” dedi.