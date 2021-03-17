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Alaçatıspor'da genel kurul tarihi belli oldu

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 26 Mart Cuma günü Olağan Genel Kurul toplantısı yapma kararı aldı.


Pandemi önlemleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle ertelenen genel kurul toplantılarına, 1 Mart tarihinden itibaren kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle, sınırlı katılımla izin verilmesi üzerine, Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapma kararı aldı. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart Cuma günü, saat 11.00'de, kulüp binasında gerçekleştirilecek.


Alınan karara göre, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, 2 Nisan Cuma günü, aynı saat ve yerde, çoğunluk aranmaksızın genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

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