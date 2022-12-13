İhlas Haber Ajansı

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Alaçatıspor'da Teknik Direktör Yılmaz ile yollar ayrıldı

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, kulüp yönetimiyle karşılıklı anlaşarak teknik direktörlük görevinden ayrıldı.


Alaçatıspor'da 2 hafta arka arkaya gelen Çeşme Belediyespor ve Kartalspor karşısındaki yenilgi üzerine Teknik Direktör Necip Emre Yılmaz, kulüp yönetimiyle kulüp menfaatlerini gözeterek karşılıklı olarak anlaştıklarını ve teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.


Teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından kısa bir açıklama yapan Yılmaz, "Bir buçuk sezondur büyük bir onur ve mutlulukla görev yaptığım Alaçatıspor'dan, kulüp menfaatlerini gözetmek suretiyle, karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte desteklerini sürekli hissettiğim başkan, yönetim kurulu, kulüp personeli ve en önemlisi oyuncularıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Alaçatıspor daima kalbimde olacak. Hepinizi gönülden seviyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

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