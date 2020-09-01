Alaçatıspor'un hedefi 3. Lig

Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Çeşme'den bir takımın Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkması önemlidir. Geçtiğimiz yıl belirlediğimiz hedefi geçtik. Şimdi artık hedefimiz 3. lig. Biz Alaçatıspor'un profesyonel ligde olmasını istiyoruz. Profesyonel ligde oynamamızın Çeşme'ye katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Alaçatıspor'un Bölgesel Amatör Lig'e çıkması ile ilgili bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, BAL hazırlıklarına başladıklarını ve sahalarda aranan şartların bir çoğuna sahip olduklarını belirterek, "Sahamızın etrafı kapalı. Tel örgülerimiz var. Misafir takımın taraftarları için ayrı tribünümüz var. Tribünlerimizi geçtiğimiz yıl sağlamlaştırmıştık. Soyunma odalarımızı da geçen yıl yenilemiştik. İlave olarak yapmamız gereken bir şey olursa onları da kısa sürede yaparız" diye açıkladı. BAL'a kura ile çıkma statüsünü eleştirdiklerini hatırlatan Varhan, "Takımların kura ile BAL'a çıkmasını hakkaniyetli bulmadık. Bir takım kura ile BAL'a çıkacağı için beş takımın hakkı yenmiş olacaktı. Bu nedenle itirazlarımızı yaptık. Yapılan değerlendirme sonucunda, bizim de içinde bulunduğumuz üç takımın BAL'a çıkmasına karar verildi. Kısıtlı imkanlara ve yönetimimizin ilk yılı olmasına rağmen BAL'a çıkmamız, tüm camiamız tarafından sevinçle karşılandı. Çeşme'den bir takımın BAL'a çıkması önemlidir. Geçtiğimiz yıl belirlediğimiz hedefi geçtik. Şimdi artık hedefimiz 3. lig. Biz Alaçatıspor'un profesyonel ligde olmasını istiyoruz. Profesyonel ligde oynamamızın Çeşme'ye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tabi bu süreçte çok çalışmamız gerekiyor. BAL, bizim tutunacağımız lig değil, 'şu sırada bitirelim' gibi bir hedefimiz yok. Bizim BAL'dan direkt olarak 3. Lig'e çıkmamız gerekiyor. Ben bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bu takım, bu taraftar bunu hak ediyor. Bizler de hak ediyoruz" diye konuştu.

"Bu daha fazla haz verirdi"

Geçtiğimiz sezon başında belirledikleri BAL hedefine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Varhan, "Geçtiğimiz yıl 20 Ağustos tarihinde görevi devir alıp 27 Eylül'de yeni sezon maçlarına başlamıştık. Bir ay gibi kısa bir sürede teknik direktörümüzle anlaştık. Futbolcularımızı aldık. Sahamızın bakımını yaptık. Sezon başlayınca da, 'Bu takımı layık olduğu yere çıkarmak istiyoruz' dedik. Alaçatı markasına yakışır bir Alaçatıspor olsun istiyorduk. Lig liderinden 1 puan geride bitirsek de sonuç bizim için başarıydı. Sonrasında Play-Out oynamaya hak kazandık. Ancak maçlarımızı oynayamadan pandemi süreci başladı. Federasyonun kararı gereği maçlar oynanamadı. Eğer maçlarımızı oynayabilseydik, çok rahat çıkabilecektik. Ondan eminim. O dönemde gerçekten takımımız hedefe kilitlenmişti. Kısa zamanda olsa da çok iyi bir ekip kurmuşuz ki, takım uyumu tamdı. Bizler de onlar için elimizden geleni yaptık. Onun için diyorum ki; keşke pandemi süreci olmasaydı da, maçlar oynanabilseydi ve oyun gücümüzle BAL'a çıkabilseydik. Bu bize daha fazla haz verirdi" diye konuştu.

"Şimdi daha fazla ekonomik desteğe ihtiyacımız var"

Bölgesel Amatör Lig'de oynamanın getireceği ekonomik yükü bildiklerini belirten Varhan, "Şimdi daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Tüm esnafımızdan, iş insanlarından destek istiyoruz. Her ne kadar pandemi süreci nedeniyle esnafımız ve iş insanlarımız zor günler geçirse de, yine de Alaçatıspor'a destek olacaklarına inanıyorum. Çeşme Belediyemiz bize her zaman destek verdi. Bundan sonra da vereceğine inancımız tam. Artık Çeşme'de bir BAL takımı var. Bu takıma, Çeşme'deki şirketlerin, esnafın ve halkın destek olacağına inanıyorum. Alacağımız destekle, BAL'da oynamanın ve 3. Lig hedefine ulaşmanın hazzını hep birlikte yaşayacağız. Hep söylemiştim, aidiyet, takıma sahip çıkmak çok önemli. Herkes kendi olanakları ölçüsünde, miktara bakmaksızın Alaçatıspor'a destek olacağına, 'Bu takıma faydam oldu' diyeceğine ve bu faydadan haz alacağına inanıyorum. Bu aidiyet duygusu, camianın daha fazla kenetlenmesine, taraftarın maçlara daha fazla gelmesine neden olacaktır" diyerek destek çağrısında bulundu.

"Öncelikle teknik heyeti belirleyeceğiz"

Pandemi nedeniyle kongre yapamadıklarını, mevcut yönetim olarak göreve devam ettiklerini belirten Varhan, "Henüz liglerin başlama tarihi de belli değil. Takvimi görmesek de, öncelikle bizi BAL'dan 3. Lig'e taşıyabilecek teknik heyeti oluşturacağız. Geçen sezondaki futbolcularımızla ve devam etmek isteyenlerle görüşeceğiz. Sonrasında teknik heyetimiz ile birlikte, hangi mevkiye, hangi futbolcu gerekir? Hangi transferleri yapmamız gerekli? Bunların değerlendirmesini yapacağız. Çok flaş transferlerden ziyade doğru transfer yapmak istiyoruz. Kuracağımız takımın uzun soluklu olmasını istiyoruz" diye açıkladı.

"İş insanlarımızın yeni yönetimde yer almak istemeleri hoşuma gidiyor"

Yeni yönetimin, eğer pandemi nedeniyle yeni bir erteleme olmazsa 30 Ekim tarihinden sonra oluşacağını belirten Varhan, "Bölgemizdeki insanların yeni yönetimde olmak istediklerini duymak hoşuma gidiyor. Yarın belki biz olmayız, onlar olacaklar. Biz de görevimizi teslim ederiz. Yönetime girmek için iş insanlarımızın talepte bulunmaları elbette çok güzel" diye belirtti.

"BAL'a çıkmamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, açıklamasını şöyle tamamladı: "Öncelikle geçtiğimiz sezon takımımıza destek veren taraftarımıza, futbolcularımıza, her ne kadar yollarımızı ayırmış olsak bile takımımıza emek vermiş, başarımıza katkıda bulunmuş önceki teknik heyetimize ve sonraki teknik heyetimize, bize maddi manevi her zaman destek olan Çeşme Belediyemize, özveriyle çalışan yönetim kurulumuza, bize desteğini esirgemeyen esnafımıza, iş insanlarımıza, halkımıza, BAL'a çıkmamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca federasyon yetkililerimize de teşekkür ediyoruz. Çünkü kuradan vazgeçerek, doğru bir karar aldılar."