İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaçatıspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Amatör Lig Güney Grubu’nun güçlü takımlarından Alaçatıspor, Malik Gençalp ile yollarını ayırmasının ardından yeni Teknik Direktör’ünü belirledi.

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun güçlü takımlarından Alaçatıspor, Malik Gençalp ile yollarını ayırmasının ardından yeni Teknik Direktör'ünü belirledi.


Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Malik Gençalp ile, anlaşmalı olarak yollarını ayıran Alaçatıspor, Teknik Direktörlüğe Metin İstek'i getirdi. Yeni Teknik Direktör Metin İstek'in Yardımcı Antrenörlüğü'ne de Fırat Tınaz getirildi.


05 Kasım 1979 İzmir doğumlu olan yeni Teknik Direktör Metin İstek, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu. Beden Eğitimi Öğretmenliği de yapan İstek, UEFA B belgesine sahip. Alaçatıspor'da çeşitli kademelerde görev de yapan İstek, evli ve 1 çocuk sahibi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.