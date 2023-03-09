ALC Filo Dijitalleşme Projesi ile araç kiralama süreçlerini hızlandırdı

ALC Group Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Alican Toraman, bir süre önce uygulamaya aldıkları ALC Dijital Projesi ile en az yarım saat süren araç teslim işlemlerini 5 dakikaya düşürerek bu alanda büyük ilerleme sağladıklarını kaydetti.

Türkiye'de araç kiralama sektörünün en güçlü adayları arasında yer alan ALC Group şirketlerinin; inşaat, gayrimenkul, gıda ve teknoloji sektöründeki yatırımlarının yanında otomotiv sektöründe de yatırımları bulunuyor.

Faaliyetleri hakkında bilgiler veren yönetim kurulu başkanı Alican Toraman, "ALC Motors'dan sonra otomotiv sektöründeki ikinci yatırımımız olan ALC Filo Rent a Car, 'Kafam Rahat Olsun' mottosuyla araç kiralama sektörüne adımını attı. 'İzmir Markası, Türkiye'nin Araç Kiralama Firması' sloganıyla kurumsallaşmanın ilk adımını attığımız İzmir'de araç kiralama alanında her segment araç grubuna sahip filomuz ile kısa dönem günlük, aylık, yıllık araç kiralama hizmeti verdik. Farklı şehirlerdeki şube ve ofis adedimizi hızlı bir ivme ile artırarak yerli sermayeli ve sektörün güçlü oyuncuları arasında yer alıyoruz" dedi.

Araç kiralama sektöründe dijital dönüşüm

"Araç kiralama süreçlerinde, misafirlerimizle iletişimi daha sağlıklı hale getirmek ve araç teslim prosedürlerinde harcanan süreyi en aza düşürmek için mevcut alandaki en yeni teknolojileri aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz" diyen Toraman, şöyle devam etti:

"Mevcut web sitemizi kullanıcı dostu hale getirerek misafirlerimizin daha hızlı bir şekilde online araç kiralayabileceği, teklif alabileceği, müşteri temsilcileriyle anında iletişim kurabileceği bir araç kiralama imkânı sunuyoruz. Yine en kısa sürede devreye alacağımız mobil uygulamamız ile rezervasyon ve kiralama süreçlerini daha da hızlandırmış olacağız. Araç teslim ve iade esnasında basılı belge ile imza işlemlerini tamamen terk ederek tüm süreçleri dijital ortamda, tablet cihazlar üzerinden yönetmeye başladık."

ALC Dijital projesi

Bu proje ile araç kiralama süreçlerinin tamamını bir uygulama halinde dijital ortamda tablet cihazlara aktardıklarını anlatan Toraman, "Misafirlerimize kâğıt halinde imzalatmış olduğumuz sözleşme ve diğer evrakların tamamını tablet cihazlardan imzalatarak büyük bir tasarruf elde ettik. Aracın teslim edilmesi ve iade alınması sırasında ALC Filo personelleri, misafirler ile birlikte tabletler üzerinden araçların fotoğraflarını belirli açılardan çekiyor ve saklıyor. Teslim ve iade formları otomatik olarak oluşuyor ve tablet üzerinden işaretlenerek dijital şekilde imzalanıyor. Dijital imzalı sözleşmesi süreç sonunda müşterilerimizin e-mail adreslerine eş zamanlı olarak gönderiliyor. Bu sayede misafir memnuniyetini artırıyor, yaşanılan ihtilaflı durumları minimuma indirmiş olduk. Böylece müşteri sadaka programımızın da daha aktif ve işler hale getirmesini sağladık" diye konuştu.

Projenin sağladığı faydalar

Kâğıt tüketimi noktasında 250 bin adete yakın A4 kâğıt tasarrufu sağladıklarına dikkat çeken ALC Group Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Alican Toraman, depolama ve dosyalama için hem iş gücü hem de maliyetlerde büyük oranda tasarruflar sağladıklarını, en büyük kazanımlarının ise misafirlerin uygulamadan duydukları memnuniyet olduğunu ifade etti. Bu uygulama ile misafirlerin kendilerine olan güveninin arttığını ve düzenli aralıklarla yaptıkları memnuniyet ölçümlerinde puanlarının fark edilen oranlarda yükseldiğini söyledi.

Araç kiralama sektöründe 2023 beklentileri

ALC Filo olarak 2022 yılında tamamen kendi öz sermayeleri ile mevcut araç sayılarını iki katına çıkardıklarını aktaran Toraman, "Pandeminin etkilerinin devam ettiği, ekonomik şartların dalgalı olduğu bir dönemde bu rakam bizim için çok önemli. Bu rekor başarının da en temel sebebi misafirlerimizin bizlere olan memnuniyet ve güveninden kaynaklanmaktadır. Ayrıca ALC Filo markasıyla Manisa ve Kars şubelerimizin de açılışını yaparak Türkiye geneli şube ve ofis sayımızı artırdık. Kurumsal yapımız ve başarılı fiyat politikamızla 2023 yılında da Türkiye geneli şube ve araç sayımızın artarak devam edeceğini düşünüyorum. ALC Filo, İzmir Markası olarak başladığı bu yolculukta Türkiye Firması olarak devam etmesindeki başarı ve vizyon ile dünya markası olma hedefiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.