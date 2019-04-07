ALDER'de Naci Biçer yeniden başkan oldu

Genel Kurulu gerçekleşti. 107 üyenin oyunu alan 7. genel kurulunda 107 üyenin oyunu alan mevcut başkan Naci Biçer, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz z Sporları Derneği 'nin Genel Kurul Toplantısı Aliağa Ticaret Odası M. Ender Özer Seminer Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede denetleme ve faaliyet raporu okunduktan sonra 3 yıllık Naci Biçer yönetiminin tüm faaliyetleri, denetleme raporları oy birliğiyle kabul edildi.

“Mavi kart hizmetleri verilmeye başlandı”

Divan Başkanlığını Ziya Yıldız'ın, divan üyeliklerini ise Ajlan Akdoğan ve Emrah Başar'ın yaptığı kongrede kısa bir konuşma yapan başkan Naci Biçer ,” Yönetim kurulumuz göreve gelince kısa, orta vadeli hedeflerini belirledi. Bu hedefler aynı zamanda yol haritamız oldu. Üç yıl içerisinde yaptığımız çalışmaları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Deniz ve çevre kirliğini önlemek üzere teknelerden çıkan atık yağ ,sintine atıklarının teslim alındığı tesis kuruldu Bakanlıktan ruhsat alındı ve üyelere mavi kart hizmetleri verilmeye başlandı. Limanımıza körfezden gelecek kirlilik için liman girişi ve su girişi menfezine kullanımına hazır 2 Takım bariyer yaptırılmış 14 güvenlik kamerası takıldı. Sahil Güvenlik Bilgilendirilmesi yapıldı. Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Tavşan adası ile ilgili projede katkı sağlandı. Derneğimizin organize ettiği dalgıç grupların katıldığı deniz temizliği yapıldı. Birlik ve dayanışma içerisinde Sizlerin desteği ile hep birlikte hizmete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İşte yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri”

171 üyesi bulunan Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) seçimlerine 60 üye katılmadı. genel kuruludaki başkanlık seçiminde tek listede katılan Naci Biçer 107 üyenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Seçim sonuçlarına göre yönetim kurulu asıl üye listesi Naci Biçer, Mustafa Akdeniz, Ergun Kırımlı, Ferhan Gürkan, Ahmet Görün, Ahmet F.Özdinç, Engin Atar'dan oluştu. Serkan Karpuzoğlu, Mustafa Özdağ Mustafa Ayaydın' da da Denetleme Kurulu Asıl Üyesi, Ajlan Akdoğan Ahmet Taşkıran, Necdet Ergin disiplin kurulu asil üyesi seçildi.