İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alevlerden kaçmak için balkondan atladı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kadın, korkuyla balkondan aşağı atladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kadın, korkuyla balkondan aşağı atladı. Şans eseri hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, yangın saat 11.00 sıralarında Onur Mahallesi 7374. Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple mutfakta yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Gülşah C. ise korkuyla balkondan aşağı atladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, hafif yaralanan Gülşah C. tedbir amaçlı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.