Aliağa, 15 Temmuz şehitlerini anacak

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da anma programı düzenlenecek.

Aliağa Kaymakamlığı ile Aliağa Belediyesinin ortaklaşa düzenleyeceği programa siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da destek verecek. Anma programı kapsamında ilk olarak ilçe protokolü 15 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00'de Aliağa Mezarlığı içerisinde bulunan şehitliği ziyaret edecek. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından anayasal düzeni bozmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya yönelik organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü Aliağa Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek geniş çaplı program ile devam edecek. Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan program, saat 20.00'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunması ile başlayacak. 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edilecek. Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı belgeseller ve sine vizyon gösterimleri gerçekleştirilecek. Program, gece saat 00.13'te sela okunması ile son bulacak.