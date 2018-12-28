Aliağa 3. Geleneksel Gençlik Turnuvası'nın kazananı belli oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından düzenlenen "Aliağa 3. Geleneksel Gençlik Turnuvası Atatürk Kupası" oynanan final maçları ile sona erdi.

Aliağa 3. Geleneksel Gençlik Turnuvası Atatürk Kupası, final maçlarıyla son buldu. Turnuvanın final maçında Üstay F.C'yi 5-3'lük skorla mağlup eden Ege Hakan, Atatürk kupasının sahibi oldu. Fenerbahçeliler Derneği'ni 6-5 mağlup eden Westchem Yeni Şakran takımı ise turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı.

Merkez halı sahada organize edilen ve 23 takımın katılım sağladığı turnuvanın sonunda, ilk dörde giren takımlar için kupa töreni düzenlendi. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ve Atatürk kupasının sahibi olan Ege Hakan takımı, kupasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın elinden aldı.

270 sporcunun katıldığı turnuvada, enler de seçildi. Yapılan oylamaya göre turnuvanın en renkli takımı Sivas Beydili, en sürpriz takımı Sport House ve en çentilmen takımı ise Körfez Gurme seçildi. Turnuvanın enleri seçilen takımlara plaketleri katılımcılar tarafından verildi. Turnuvanın final gecesi sevinç gösterileri ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen kupa törenine ayrıca; Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, Aliağaspor Takım Sorumlusu Bilal Özkurt, Teknik Sorumlu Polat Çetin ve çok sayıda futbol sever katıldı.