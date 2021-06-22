Aliağa Ağapark Plajı 5. kez Mavi Bayrak ile taçlandırıldı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Ağapark Plajı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRKÇEV) değerlendirmeleri sonucunda 5. kez Mavi Bayrak almaya hak kazandı. İlk Mavi Bayrak ödülünü 2017 yılında alan Ağapark Plajı böylelikle 5 yıl üst üste aralıksız Mavi Bayrak ödülünü almış oldu.

Aliağa Belediyesinin 170 dönüm alan üzerine inşa ederek bölge halkının hizmetine sunduğu Ağapark Plajı, 5. kez Mavi Bayrak aldı. Güney sahillerini aratmayan denizi ve plajı, yürüyüş parkurları, spor sahaları, piknik alanları, kafeterya, oyun kafesi, fastfood restoranları, alacart restorandı, otoparkı, can kurtaran hizmeti, sağlık odası, bebek bakım odaları, mescit ve modern yaşam alanlarıyla hem eğlenceyi hem de ekonomik tatili bir arada sunan Ağapark, TÜRKÇEV değerlendirmeleri sonucunda bir kez daha Mavi Bayrak ile taçlandırıldı.

Kıyıların korunmasında, çevre bilincinin gelişmesinde ve turizm pazarlanmasında Mavi Bayrak projesinin önemli bir yeri bulunuyor. Mavi Bayrak, uluslararası standart özelliği taşıması ve uygulama alanının kıyılar olması nedeni ile turizm sektörü açısından büyük önem arz ediyor.