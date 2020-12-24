Aliağa Askerlik Şubesi, yeni yerinde hizmete girdi

Daha önce Çanakkale yolu üzeri Belediye Akaryakıt İstasyonu yanında hizmet veren Aliağa Askerlik Şubesi, Aliağa Belediyesi'nin Atatürk Stadyumu yanında bulunan yeni Ek Hizmet Binasına taşındı. Vatandaşlar, askerlikle ilgili tüm iş ve işlemlerini yeni binadaki şubeden yapabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabildiğini bildirmişti. Vatandaşların zorunlu olmadığı sürece askerlik şubesine gitmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, elektronik ortamda ‘Askere Alma Hizmetleri' ve ‘Seferberlik Hizmetleri'nin verildiği belirtildi.

2 kat ve bin 800 metre kareden oluşan Ek Hizmet Binasında; Aliağa Askerlik Şubesi, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü (İtfaiye Birimi ile birlikte), Plan ve Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü görev yapıyor.