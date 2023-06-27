Aliağa bayramlaştı

Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi arife gününde bir araya gelerek bayramlaştı.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Musa Pala ve üyeleri, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, “Aliağa'mız huzurlu ve güvenli bir ilçe. Bunu da tüm paydaşlarımız ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramı'nı da aynı şekilde huzur ve güven içerisinde sevdiklerimizle birlikte geçireceğiz. Tüm Aliağalıların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.

Bayramlaşma programı, Aliağa Kabristanlığı'nda bulunan şehitlik ziyareti ve şehit ailelerine yapılan ziyaretler ile son buldu.