Aliağa Belediye Başkanı Acar'dan personel çıkışlarına yönelik açıklama

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tasarruf tedbirleri kapsamında birçok kalemde giderleri yüzde 50'ye yakın indirdiklerini belirterek, “Amacımız kimsenin ekmeği ile oynamak değil, Aliağalıların parasını verimli kullanarak Aliağa Belediyesini daha dinamik bir hale getirmek” dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, işten çıkarılan personel hakkında açıklamada bulundu. Başkan Acar, açıklamasında “Sevgili Aliağalılar, beş ay önce sizlerin teveccühü ve bu teveccühün yansıması olan oylarınızla ikinci kez göreve geldik. ‘Hayaller Gerçeğe, Aliağa Geleceğe' diyerek ikinci perdesini açtığımız bu yolda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle maalesef tedbirli ve tasarruflu adımlar atmamız gerekti. Belediye genel giderlerinin, personel giderleri dâhil olmak üzere, tüm kalemlerinde yüzde 50'ye yakın tasarruf edilmesi yönünde aldığımız tedbirlerle beraber personel sayısı da yüzde 28 oranında azaltıldı. Tabi bunların içerisinde en çok göze batan, en çok konuşulan ve üzerinden siyaset yapılan konu, işçilerimizin işten çıkartılması oldu.” diye konuştu.

“İşçilerimizin yasal hakları ödenmektedir”

Aliağalıların parasını daha verimli kullanmak istediklerini vurgulayan Başkan Acar, “Bu adımları atarken amacımız kimsenin ekmeği ile oynamak değil, Aliağalı hemşehrilerimin parasını daha verimli kullanarak belediyemizi daha dinamik bir hale getirmekti. Tüm tasarruflardan ve gelir artırıcı önlemlerden edinilecek maddi manevi kazanımlarla, vaat ettiğimiz projeleri yerine getirebilmek, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için bu yola girdik. Bu süreçte ister istemez birçok söylentide, yargısız infazda bulunan kesimler olmuştur. Aliağa kamuoyu bilmelidir ki belediye işçilerimizin iş akitlerinin sonlandırılması bitmiştir ve iş akdi sonlandırılan işçilerimizin yasal hakları ödenmektedir. Yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımız tüm personelimize, Aliağa'ya fayda getiren tüm çalışmaları için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Bütçenin büyük bir bölümü projelere ayrılacak”

Hedeflerinin borç sorunu olmayan, bütçesinin büyük bölümünü projelere ve hizmete ayıran, Türkiye'ye örnek bir belediye inşa etmek olduğunu belirten Acar, açıklamasına şöyle devam etti: “Tüm belediyelerin ortak sorunu olan borç yükü, bizim de hedeflerimize ulaşmamızdaki en büyük engeli teşkil edecekti. Belediye gelirlerinde beklenmeyen azalmaların olması ve buna bağlı olarak da ödeyemeyeceğimiz maaşlar üzerinden mağduriyetin oluşmaması için, hem belediyemizin hem de personelimizin yeni bir yol çizebilmesi adına doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte belediyemizi ve Aliağamızı ileriye taşımak, projelerimizi hayata geçirebilmek için bir kez daha 'Hayaller Gerçeğe, Aliağa Geleceğe' diyoruz.”