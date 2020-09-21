Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'dan öğrencilere sürpriz

Yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimine başlanırken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da öğrencilere sürpriz yaptı.

Korona virüsü nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan okullar, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim için kapılarını açarak eğitime başladı. Öğrencileri ve aileleri okul heyecanı sararken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da öğrencilere "Okula Hoş Geldin" sürprizi yaptı.

Aliağa Semt Pazarının taze meyvelerinden oluşan hediye sepetleri, Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi tarafından okullarda öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Hafta boyunca yapılacak olan dağıtımlarla yaklaşık 2 bin öğrenciye paketlerin ulaşacağı bildirildi.

Hediyelerle birlikte öğrencilere mesajda gönderen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilere 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için başarı diledi. Başkan Serkan Acar, öğrencilere gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencimiz; Seni çok seviyoruz. Sen bizim umudumuz, geleceğimizsin. Ülkemizin ve Aliağamızın sana ihtiyacı var. Derslerinde üstün başarılar diliyor; 2020-2021 eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum. Sevgiyle…"