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Aliağa Belediye Helvacı Spor, deplasmandan 3 puanla döndü

İzmir Süper Amatör Ligi kırmızı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Belediye Helvacı Spor, 21.

haftada konuk olduğu Güzeltepe Gençlik'i 3-2 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti. Lider Foça Belediye Spor'un 7 puan arkasında ikinci sıradaki yerini koruyan Aliağa Belediye Helvacı Spor, zirve yarışını sürdürdü.


İzmir Süper Amatör Ligi kırmızı grupta, Aliağa Belediye Helvacı Spor ile Güzeltepe Gençlik karşı karşıya geldi. 21. hafta maçında Aliağa temsilcisi, rakibini 3-2 mağlup etti. Aliağa Belediye Helvacı Spor, bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek, lider Foça Belediye Spor'un 7 puan arkasında zirve yarışını sürdürdü.


Zirve iddiasını sürdüren Aliağa Belediye Helvacı Spor, 22. haftada Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok'u sahasında konuk edecek.

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