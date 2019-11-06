İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağa Belediye meclisi toplandı

Aliağa Belediyesi kasım ayı olağan meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplanırken, başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler toplantıda konuşuldu.


Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek toplantı, 1 Ekim 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başladı. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.


Öte yandan, Aliağa Belediyesinin 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilen meclis toplantısında, Aliağa Belediyesi Başkanlığına ve Aliağa Belediyesine bağlı şirketlerine verilen borçlanma limitlerinin yeniden görüşülmesini içeren gündem dışı önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.