Aliağa Belediye meclisi toplandı

Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek toplantı, 1 Ekim 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başladı. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

Öte yandan, Aliağa Belediyesinin 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilen meclis toplantısında, Aliağa Belediyesi Başkanlığına ve Aliağa Belediyesine bağlı şirketlerine verilen borçlanma limitlerinin yeniden görüşülmesini içeren gündem dışı önerge oy çokluğu ile kabul edildi.