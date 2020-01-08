Aliağa Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Aliağa Belediye Meclis Salonunda yılın ilk meclis toplantısı, meclis üyeleri Gülten Taşbaş ve Sedat Sarı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeliğinden istifa ederek İYİ Parti meclis üyesi olarak görevlerine devam etmelerine ilişkin bilgilendirmenin yapılmasıyla başladı. Ardından ise başkanlıktan gelen önergeler oylandı.

2020 yılının ilk meclis toplantısında, denetim komisyonunda görev yapacak olan meclis üyeleri de gizli oylama yöntemi ile belirlendi. Buna göre 5 kişiden oluşan denetim komisyonuna; Burhan Kızıl, İbrahim Halil Özer, Yasin Çıvlan, Berkay Aktaş ve Hakan Turan seçildi.

Aliağa Belediyesinin bir sonraki meclis toplantısı, 4 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00'de gerçekleşecek.