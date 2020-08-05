Aliağa Belediye Meclisinde ikinci başkan vekili belli oldu

Aliağa Belediyesi Meclisi, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şeklide toplanırken, Meclis İkinci Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu'nun istifasından boşalan ikinci başkan vekilliğine Meclis Üyesi Hakan Şimşek seçildi.

Aliağa Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, korona virüsü nedeniyle tüm önlemler alındı. Meclis salonuna girerken meclis üyelerinin ateşleri tek tek ölçüldü.

Meclis toplantısı, temmuz ayı olağan meclis toplantısı tutanağının okunup oylanmasıyla başladı. Meclis toplantısında başkanlıktan gelen önergeler kapsamında bir numaralı madde oy birliği ile İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. İkinci madde kapsamında, Meclis İkinci Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu'nun istifasından boşalan ikinci başkan vekilliği için kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapıldı.

Meclis üyeleri Hakan Şimşek ve Savaş Dağdeviren'in aday olduğu seçimde, gizli oylama sonucunda Hakan Şimşek ikinci başkan vekilli olarak seçildi. Oturumda, başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesinin ardından komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. Mecliste, komisyondan gelen raporlar komisyonlardan geldiği şekilde mecliste oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda bir sonraki meclis toplantısının tarihi 8 Eylül saat 18:00 olarak belirlendi. Öte yandan meclis toplantısı, Aliağa Belediyesinin internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.