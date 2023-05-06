Aliağa Belediye Meclisinden Aliağa Engelliler Derneğine destek

Aliağa Belediye Meclisi, Aliağa Engelliler Derneği ile yapılan ortak projede dernekteki kurslar ve kurs eğitmenlerinin istihdamına katkı sağlamak için verilen 30 bin TL'lik nakdi yardımı mayıs ayından itibaren aylık 50 bin TL olarak belirledi.

Aliağa Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantının ilk birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı, meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Kesin hesap kararı, gelir kesin hesabı ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosu oy birliği ile, gider kesin hesabı ise oy çokluğu ile kabul edildi. Aliağa Belediyesi ile Aliağa Engelliler Derneği arasındaki ortak hizmet projesi çerçevesinde dernek faaliyetleri içerisindeki kurslar ve kurs eğitmenlerinin istihdamına katkı sağlamak için verilen 30 bin TL'lik nakdi yardımın istihdam giderlerinde meydana gelen artış göz önünde bulundurularak, 2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık 50 bin TL olarak belirlenmesi ve bu hususta dernek ile ek protokol yapılmasını içeren maddenin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne de oy birliğiyle karar verildi.

Mayıs ayı meclisi ikinci birleşimi, bir sonraki oturumun 6 Haziran 2023 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.