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Aliağa belediye meclisinin aralık ayı toplantısında 32 madde görüşülecek

Aliağa Belediyesi’nin aralık ayı olağan meclisinin gündeminde 32 maddenin yer aldığı ve meclisin 4 Aralık 2018 tarihinde toplanacağı belirtildi.

Aliağa Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclisinin gündeminde 32 maddenin yer aldığı ve meclisin 4 Aralık 2018 tarihinde toplanacağı belirtildi.


Aliağa Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclisi toplanıyor. 4 Aralık 2018 Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek toplantıda, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde ise 32 maddenin yer aldığı belirtildi. Toplantıda; şehir içi düzenleme, devir, kiraya verme, tahsis, muvafakat verme ile imar planlarının görüşülmesi gibi konuların gündeme alınarak oylanacağı kaydedildi.

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