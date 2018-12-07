İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağa Belediye meclisinin ikinci birleşimi tek gündem ile toplandı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi tek gündem maddesi ile toplandı.

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi tek gündem maddesi ile toplandı.


Aliağa Belediye meclisinin ikinci birleşimi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. Meclis salonunda gerçekleştirilen ikinci birleşimde, birinci birleşimde İmar Komisyonu ile Plan, Bütçe Komisyonuna havale edilen 7'nci maddenin oylaması yapıldı. İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 27 adet taşınmazın, toplam 11 bin 790.93 metrekarelik kısmı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi yapılan oylamayla kabul edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.