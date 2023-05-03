Aliağa Belediye Meclisinin mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı

Toplantıda, Aliağa Belediyesi ile Aliağa Engelliler Derneği arasında ek protokol yapılmasını içeren madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Aliağa Belediye Meclisinin mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı, 4 ve 7 Nisan 2023 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başladı, 9 maddenin meclis üyelerinin görüşüne sunulmasıyla devam etti. Başkanlıktan gelen önergeler çerçevesinde yer alan ‘2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı' Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyondan gelen raporların ise komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Öte yandan Aliağa Belediyesi ile Aliağa Engelliler Derneği arasındaki ortak hizmet projesi çerçevesinde, dernek faaliyetleri içerisindeki kurslar ve kurs eğitmenlerinin istihdamına katkı sağlamak için verilen 30 bin TL'lik nakdi yardımın, istihdam giderlerinde meydana gelen artış göz önünde bulundurularak, 2023 yılı için aylık 50 bin TL olarak belirlenmesi, bu hususta dernek ile ek protokol yapılmasını içeren madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Mayıs meclisi olağan toplantısı, ikinci birleşimin 5 Mayıs 2023 Cuma günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu. Mayıs ayı meclisi ikinci birleşimi, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr 'den ve Aliağa Belediyesi webtv'nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak.