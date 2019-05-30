Aliağa Belediye Zabıtası'ndan bayram öncesi marketlere denetim

Ramazan ayı süresince fırın denetimlerini üst düzeye çıkartan zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde de marketlere yapılan denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, bayram süresince fırın, market ve gıda üretimi yapan işletmelere yapacağı denetimlere devam edecek.

Bayram süresince görev başında olacaklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde hijyen konusuna büyük önem veriyoruz. Ruhsatsız imalathaneleri mühürleyerek yasal işlem yapacağız” dedi.

Market denetimlerini sıklaştırdıklarını belirten Acar, “Raf fiyatları ile kasadaki fiyatların aynı olması, ürün ambalajlarının sağlam olması ve son kullanma tarihlerinin uygunluğu, kasap ve manav reyonlarındaki ürünlerin tazeliği, hal çıkış fiyatları ve satış fiyatları arasında fahiş fiyat artışı olup olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları ve genel temizlik konularında denetimler yapıyoruz. Eksik gördüğümüz hususlarla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatıyoruz” dedi.

Acar ayrıca, halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmeleri, güvenli alış veriş yapabilmeleri ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri maksadıyla 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.