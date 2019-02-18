Aliağa Belediyesi 20 bin adet çevre dostu çanta dağıttı

Doğanın korunmasına ve ağaçlandırma çalışmalarının sıklıkla yapılmasına önem veren Aliağa Belediyesi, "Aliağa'mı Seviyorum" projesi kapsamında, bugüne kadar 20 bin adet çevre dostu bez çantayı ücretsiz dağıttı.

Çanta dağıtımlarına Aliağa Kapalı Pazar Yerinde başlayan Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, sırasıyla Yeni Mahalle Çarşamba Pazar yeri, Yeni Şakran Pazar yeri ve Helvacı Pazar Yerinde dağıtımlar gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, pazar yerlerinde yoğun ilgiyle gerçekleşen dağıtımların ardından dağıtımlara bu kez plastik poşet çantaların sıklıkla kullanıldığı marketlerde devam etti. Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan yapılan dağıtımlarla birlikte 20 bin çanta dağıtıldı.

Çevreye önemli ölçüde zarar veren plastik poşet kullanımının azaltılması yönünde çevre dostu bez çanta dağıtımlarının devam edeceğini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, Aliağalıların büyük bir duyarlılık gösterdiğini ve çanta dağıtımlarının memnuniyetle karşılandığını söyledi.