Aliağa Belediyesi 4. Plant Ödülleri'ne damgasını vurdu

Spordan sanata, sosyal donatı alanlarından turizme, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda hayata geçirdiği projelerle kente yeni bir kimlik kazandıran Aliağa Belediyesi, Sektörün En Prestijli Ödülleri'nin verildiği ‘Plant Peyzaj Proje ve Süs Bitkileri Ödülleri' töreninde dört kategoride ödül aldı.

Aliağa Belediyesi tarafından kente kazandırılan Güzelhisar Sosyal Tesisleri ‘Turizm Uygulamaları', Kent Park ‘Park ve Rekreasyon Alanı Uygulamaları', İstiridye Mantar Üretim Tesisi ‘Öncülük Ödülü', 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı ise ‘Cadde, Sokak ve Meydan Uygulamaları' kategorisinde ödül aldı. İki yılda bir gerçekleştirilen Plant Peyzaj Proje ve Süs Bitkileri Ödülleri'nin dördüncüsü 1400 kişinin katılımıyla Sapanca'da gerçekleştirildi. 4 ana kategoride 28 dalda toplamda 98 ödül sahibini buldu. İş ve sanat camiasını birleştiren ödül gecesine peyzaj ve süs bitkileri sektörünün tanınan isimlerinin yanı sıra yerel yönetimler, bürokratlar, STK temsilcileri katıldı. Baha konseriyle başlayan programın sunuculuğunu Kadir Çöpdemir yaparken, ödül takdimlerinin ardından Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu Plant Ödülleri'nde Aliağa Belediyesi dikkatleri üzerine çekti ve dört ödülün sahibi oldu.

‘Plant Peyzaj Proje ve Süs Bitkileri Ödülleri' töreninde Aliağa rüzgarı

Sektörel gelişim konusunda yatırımları ve faaliyetleri sonucu bilimsel ve uluslararası normların ülkemizde kullanılmasını sağlayarak, sektörün profesyonelleştiren, ürettiği ürünle ticari bir değer oluşturan ve ülke ekonomisine artı bir değer katmasını sağlayan çalışmalara verilen “Öncülük Ödülü” kategorisinde ödüle Aliağa Belediyesi layık görüldü. İstiridye mantarı üretim tesisinde engelli bireylerle yaptığı üretimle ödüle uzanan projenin ödül takdimini TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Özay Yerlikaya yaparken, ödülü Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar aldı. Aliağa Belediyesi ikinci ödülüne ‘Turizm Uygulamaları' kategorisinde uzandı. Bu kategoride kullanım amacı itibariyle turistik tesisin; sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığına katkı sağlaması esas alınırken, Güzelhisar Sosyal Tesisleri çalışması bu kategoride ödüle layık görüldü. Ödülü, Aliağa Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Kürşat Bahadır Turan alırken, ödülü Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç takdim etti.

Rekor kıran köprülü kavşak

Aliağa Belediyesi'nin rekor sürede tamamladığı 500 metrelik 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşak projesi, Seçici Kurul'un yanı sıra programa katılan herkesin dikkatini çekti. Kadir Çöpdemir'in de “Ben de bu projeyi bekliyordum, daha önce bu çalışmayı basında görmüştüm, 10 gün önce yaptığımız toplantıda da dile getirdim, Başkan Serkan Acar'ı ve ekibini tebrik ederim” dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşak projesi ‘Cadde, Sokak ve Meydan Uygulamaları' kategorisinde ödüle layık görülürken ödülü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a Cumhurbaşkanı Danışmanı İbrahim Sönmez takdim etti.