Aliağa Belediyesi 8 mahalle projesini birlikte açıkladı

Aliağa'yı pandemi sonrası güzel günlere hazırlayan Aliağa Belediyesi, farklı mahallelerde gerçekleştireceği 8 projeyi 3 ayda tamamlayarak hizmete alacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Bugünlerde pandemi nedeniyle tam kapanma günleri yaşasak da biz sağlıklı, güzel günlerin yaşanacağı Aliağa için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm Türkiye tam kapanma günlerini yaşarken Aliağa Belediyesi sahada projelerine hız verdi. Aliağa'yı pandemi sonrası güzel günlere hazırlayan Aliağa Belediyesi, tüm mahallelerde yaşam kalitesi ile yeşil alanları artırmak, mahallelerin turizmden pay almasını sağlamak ve yöresel ürünlerin tüketiciyle buluşması için yepyeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aliağa Belediyesi, farklı mahallelerde gerçekleştireceği 8 projeyi 3 ayda tamamlayarak hizmete alacak. Aliağa Belediyesi, mayıs ayı içinde “Örnek Kent Parkı”, “Karakuzu Köylü Pazarı ve Halı Saha Terasları”, “Hacıömerli Karanfil Sokak Mahalle Parkı”, “Yukarı Şehitkemal Mahalle Meydanı”, “Karaköy Mahallesi Açık Hava Etkinlik Alanı”, “Yeni Mahalle Parkı” ve “Hacıömerli Köy Kahvesi ve Köylü Pazarı” projelerine start verecek. “Tarihi Helvacı Kent Meydanı Projesi” için çalışmalara başlanırken tüm projeler 3 ayda tamamlanarak hizmete girecek.

Yemyeşil doğa içinde mutlu projeler

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın dört bir yanında aynı anda devam eden projelerle şehrin her noktasında çalışmalar yapıldığını belirterek, “Bugünlerde pandemi nedeniyle tam kapanma günleri yaşansa da biz sağlıklı güzel günlerin yaşanacağı Aliağa için çalışmaya devam ediyoruz. Aliağa'mızı yaşam kalitesi çok yüksek, yeşili bol, çocuklarımız için oyun parklarının, sağlıklı yaşam için yürüyüş ve fitness alanlarının bol olduğu bir kente dönüştürmek için projeler üretiyoruz. Mahalle bazlı bu projelerimiz vatandaşlarımıza yaşadıkları sokakta, köyde daha ferah bir yaşam sunacak. Köylerimizde doğal ürünlerin satışa sunulacağı pazarlar olacak. Üreticilerimiz turizmden daha çok gelir elde eder hale gelecek. Çocuklarımızın özgürce koşup oynayacağı yeni parklarımız olacak. Büyüklerimizin kendini çok iyi hissedeceği, yemyeşil bir doğa içinde dinlenebileceği yaşam alanlarımız olacak. Tüm bunları da 3 ayda tamamlayacağız. Aliağa'mıza hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.

Örnek Kent Parkı projesi

Yeni Mahalle Örnek Kent'te hayatı renklendirecek, mahalle sakinlerine ferah, yeşil bir doğa ortamı sunacak olan “Örnek Kent Park” projesi Aliağa Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. 14 bin m2 toplam alan üzerine yapılacak Örnek Kent Yaşam Parkı projesinin 5.600 m2'si yeşil alan olacak. Yeşil alana 400 adet ağaç dikilecek. Proje kapsamında 2 ayrı noktada dış mekân fitness alet grupları ve çocuk oyun alanları yer alacak. 13 kamelyanın bulunacağı Örnek Kent Yaşam Parkı'nda özel tasarım banklar ve ahşap pergolalar yer alacak. Mayıs ayı içinde çalışmalarına başlanacak proje 3 ayda tamamlanarak hizmete girecek.

Karakuzu Mahallesi Köylü Pazarı ve Halı Saha Terasları projesi

İzmir-Manisa yolu üzerinde bulunan Karakuzu Mahallesinde üreticilerin doğal ürünlerini satabilecekleri Köylü Pazarı projesi ile tarımsal ürünler, yöresel doğal ürünler, sağlıklı, estetik koşullarda satışa sunulabilecek. Karakuzu girişindeki toplam 500m alan üzerine yapılacak olan köylü pazarında hem satış yapan üreticilerin hem de alışveriş yapan tüketicilerin, yağmur, güneş gibi dış koşullardan etkilenmeden alışveriş yapabilecekleri koşullar sağlanacak. Proje alanında yapılacak düzenleme, banklar ve oturma alanları ile ziyaretçiler alışveriş dışında da köyde vakit geçirebilecek. Proje ile köy ekonomisinin canlandırılması, yöresel ürünlerin tanıtılması ve Karakuzu'nun turizmden gelir sağlaması hedefleniyor. Karakuzu köyü çıkışında bulunan halı saha çevresi de düzenlenerek teraslar yapılacak. Böylece Karakuzu köyünün her iki yönden giriş ve çıkışı estetik olarak güzelleşecek.

Hacıömerli Karanfil Sokak Mahalle Parkı projesi

Hacıömerli Mahallesi merkezi sokaklarından olan Karanfil Sokak'a yapılacak Mahalle Parkı, çocuklar başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerinin hayat bulacağı bir yeşil alan ve park olacak. 2 kamelyanın bulunacağı ve 1000 m2'si yeşil alan, toplam 1550 m2'lik alana yapılacak parkta çocuk oyun alanı ve dış mekân fitness aletlerinin bulunacağı bölümler yer alacak.

Yukarı Şehitkemal Mahallesi Meydan projesi

Aliağa'nın tarihi mahallelerinden biri olan Yukarı Şehitkemal'e renk katacak meydan projesi Aliağa Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacak. 2.800 m2 alana sahip Yukarı Şehitkemal Mahalle Meydanı projesinde toplam 1200 m2 yeşil alan yer alacak. Mevcut alandaki dere estetik olarak iyileştirilerek görsel şölen sunacak şekilde suya dayanıklı, su kenarı bitkileri ile bitkilendirilecek. Meydanın canlı bir mahalle merkezine dönüşmesi için mini bir büfe ve özel tasarımla imal edilmiş ahşap pergole ve oturma grupları yapılacak. Proje kapsamında çocukların eğlenceli vakit geçirebilecekleri çocuk oyun alanı da yer alıyor.

Karaköy Mahallesi Açıkhava Etkinlik Alanı projesi

Karaköy Mahallesinde düğün, kına gecesi, köy hayrı gibi etkinliklerin gerçekleştirilebileceği açık ve yarı açık etkinlik alanları oluşturulacak. Projede 4 cephesi açık olacak şekilde, güneş ve yağıştan koruma sağlayacak pergola, daha sonra yapılması planlanan saha için sirkülasyon yolları, 10 araçlık otopark, 3 adet kamelyadan oluşacak oturma alanları yer alıyor. Toplam 7.170 m2 alan üzerine kurulu projenin 4.650 m2'sini yeşil alan oluşturacak.

Helvacı Mahallesi Tarihi Meydan projesi

Aliağa Belediyesi, tarihi kervan yollarının üzerinde bulunan Helvacı Mahallesi için hazırladığı tarihi meydan projesinde çalışmalara başladı. Toplam 3.550 m2 alana planlanan Tarihi Helvacı Kent Meydanı projesinde meydana 580 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırılacak. Helvacı'nın tarihine tanıklık eden eski muhtarlık ve belediye binası proje kapsamında sağlık ocağı olarak restore edildi. Modern, bir o kadar da Anadolu kültüründen izler taşıyacak Helvacı Meydanı, Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle bezenmiş mimara sahip 10 metrelik 3 çeşmeli bir saat kulesi Helvacı Meydanı'nın simgelerinden olacak. Çeşitli bitki türleri ve ağaçlarla zenginleştirilecek alanda 27 araçlık otopark da bulunacak.

Yeni Mahalle Parkı projesi

Aliağa Belediyesinin Yeni Mahalle kapalı pazar yeri yakınında 622, 623 ve Mazlum Sokak çevresinde yapacağı Yeni Mahalle Parkı projesinde 5.500 m2 yeşil alan olacak. 10 bin m2'lik toplam alana sahip proje kapsamında 300 ağaç dikilecek. Yeni Mahalle Parkında çocuk oyun parkı, seyir ve dinlenme alanları bulunacak. 40 araçlık otoparkı da bulunan Yeni Mahalle Parkı projesinde 2 ayrı noktaya dış mekan fitness alet grupları yerleştirilecek. Mahalle sakinlerinin yeşil alanda nefes alacağı, spor ve dinlenme aktiviteleri yapacağı Yeni Mahalle Parkı projesi Yeni Mahalle'ye yapılacak 2 yeni parktan biri olacak.

Hacıömerli Köy Kahvesi ve Köylü Pazarı projesi

İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde bulunan Hacıömerli Mahallesi bir turizm noktasına dönüştürecek olan Hacıömerli Köylü Pazarı ve Köy Kahvesi projesi ziyaretçilere nefes aldıracak. 2100 m2 alanda, deniz manzaralı teraslı köy kahvesi, dinlenmek ve buram buram imbatı hissetmek isteyenler için vazgeçilmez bir yer olacak. Hacıömerli Köy Kahvesi, misafirlerine Antik Gryneion kenti manzaralı, gerçek bir temaşa sunarak Hacıömerli Mahallesine değer katacak. Köy kahvesinin hemen karşısında yapılacak Hacıömerli Köylü Pazarı ise doğal köy ürünlerinin satışa sunulacağı bir pazar olacak. Pazardaki satış stantları, Hacıömerli'de üretilen sebze, meyve gibi tarımsal ürünlerin yanı sıra kadınların el emeği göz nuru ürettikleri gıda ve diğer ürünlerin de satışa sunulacağı bir ortam sağlayacak.