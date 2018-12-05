Aliağa Belediyesi aralık ayı olağan meclisi toplandı

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirilirken, meclis salonunda yapılan toplantıda 32 madde görüşüldü.

Aliağa Belediyesi'nin meclis toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar olmak üzere toplam 32 madde yer aldı. Meclis üyelerinin görüşüne sunulan; şehir içi düzenleme, devir, kiraya verme, tahsis, muvafakat verme ile imar planlarının görüşülmesi gibi konular tek tek oylandı. 6 Kasım 2018 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ile başlayan toplantı başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi ile devam etti. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında meclis üyelerinin görüşüne sunulan bazı maddeler oy birliği ile İmar Komisyonuna, bazıları ise Plan, Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.