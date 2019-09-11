Aliağa Belediyesi, asansör denetiminde İzmir birincisi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ege Bölge Koordinatörü Kürşat Yılmaz, asansör denetimine verdiği önem ve başarılı çalışmalarından ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette İzmir İthalat Müdürü Hakan Ozan ile Ege Bölge Asansör Teknik Yöneticisi Tamer Çakmak da yer aldı. Ziyarette Aliağa Belediyesi ile TSE arasında geleceğe dönük yapılması planlanan projeler görüşüldü. TSE Ege Bölge Koordinatörü Kürşat Yılmaz, ziyaret sonrasında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür şilti ve TSE'nin ilk yayınına ait kitapçık hediye etti.

Aliağa'da 800'e yakın asansörün bulunduğu belirten Aliağa Belediyesi Asansör Birim Sorumlusu Orhan Bölek, yapılan denetimler sırasında kullanılabilir durumda olanlara yeşil etiket yapıştırılırken, kullanıma uygun olmayan asansörlere kırmızı etiket yapıştırılarak hizmet dışı bırakıldığını söyledi. Aliağa Belediyesi olarak vatandaşların can güvenliğine büyük önem verdiklerini ve periyodik denetimlere devam edeceklerini de ifade eden Bölek, “Aliağa genelinde hastane, okul, ibadethane, iş yeri, kamu kurumları ve konutlarda bulunan asansörlerin denetimlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Daha sonra TSE görevlileri bu asansörlerin uygunluğunu denetliyor. Bu sayede asansör arızasından kaynaklanabilecek kazaların de önüne geçerek vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyoruz” dedi.