Aliağa Belediyesi bakım ve onarım ekipleri Bahçedere Mahallesi'nde

Aliağa Belediyesi'nin çevre mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak, Uzunhasanlar, Karakuzu, Karaköy, Çaltılıdere, Hacıömerli, Kalabak, Çoraklar, Kapukaya ve Yüksekköy Mahallelerinde eksikleri gideren Belediye Ekipleri, çalışmalarına Bahçedere Mahallesi'nde devam ediyor.

Mahallenin ortak yaşam alanları elden geçiriliyor

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Ekipler, mahalle genelinde cami bahçe duvarının boyanması, ağaçların budanması, otların biçilmesi, yolların ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bahçedere Mahalle Muhtarı Halil Şenoğlu: “Çalışmalardan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Mahalle genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bahçedere Mahalle Muhtarı Halil Şenoğlu, “Belediyemiz mahallemiz genelinde park ve bahçe temizliği, ot biçme, camimizin bahçe duvarının badana ve boyası, kapı, pencere boyası ve tadilatlar gibi ihtiyaç haline gelmiş çalışmalar yapıyor. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ederiz” dedi.