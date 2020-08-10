Aliağa Belediyesi bayat ekmek israfını önlüyor

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatıyla hayata geçen proje kapsamında kentteki muhtelif yerlere yerleştirilen yüz adet bayat ekmek toplama kutusunda toplanan ekmekler hayvan barınaklarına gönderiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de, her yıl bir buçuk milyarın üzerinde ekmek çöpe gidiyor. Aliağa Belediyesi'de şehirdeki ekmek israfını önlemek amacıyla “Bayat Ekmek Toplama Kutusu Projesi” ni, “İsraf Etme Değerlendir” sloganıyla hayata geçirdi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatıyla hayata geçen proje kapsamında hazırlanan yüz adet bayat ekmek kutusu, Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından kentin muhtelif noktalarına yerleştirildi. Ekipler tarafından yerleştirilen kutuların günlük kontrolü yapılarak biriken bayat ekmekler toplanıyor. Kutulardan toplanan ekmekler kentteki hayvan barınağına ve besicilik yapan vatandaşlara gönderiliyor. Proje kapsamında Aliağa'da günde yaklaşık bin iki yüz ekmek çöpe gitmekten kurtuluyor.

Projeye vatandaş desteği

Proje vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta askıda bayat ekmek projesine dönüştü. Vatandaşlar bayat ekmeklerini çöp konteyneri yerine bu kutulara atarken kentte besicilik işiyle uğraşan vatandaşlar da kutulardan biriken ekmeleri toplayabiliyor. Sabahın erken saatlerinde kutularda biriken bayat ekmekleri toplayan vatandaşlar, ekmekleri besledikleri hayvanlarına veriyor. Besicilik işiyle uğraşan vatandaşların boşaltmadığı kutular ise Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından özel araçlarla günlük olarak kontrol edilip boşaltılıyor.