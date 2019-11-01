Aliağa Belediyesi dijitalleşiyor

Artan ihtiyaçlar doğrultusunda belediye kaynaklarının daha verimli kullanılmasının yanı sıra vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunulmasını hedefleyen Aliağa Belediyesi, Başkan Serkan Acar'ın talimatlarıyla ‘Akıllı Şehir Uygulamaları'na geçiş çalışmalarına başladı.

Proje kapsamında, belediye birimleri ve bu birimlerin arşivlerindeki belgeler dijital ortama aktarılacak, elektronik ortamdaki mevcut veriler analiz edilecek, kağıtsız belediyeciliğe geçişle ilgili ‘Akıllı Şehir Uygulamaları' devreye alınacak. Dijitalleşme projesinin tamamlanması ile kağıtsız belediyeciliğe geçecek olan Aliağa Belediyesi, kağıt tasarrufu sağlayacağı gibi sunduğu hizmetleri elektronik ortamda yaparak hizmet kalitesini de arttırmış olacak. Vatandaşlar belediye ile ilgili tüm iş ve işlemlerini daha hızlı bir şekilde, belediyeye gelme ihtiyacı duymadan cep telefonu ve internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

6 milyon 120 bin belge dijitale aktarılıyor

Çalışmaların kısa bir süre önce başladığını ve tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kent Bilgi Sistemleri Uzmanı Mehmet Pazarcı, dijitalleşme projesi kapsamında belediyenin çeşitli birimlerine ait 6 milyon 120 bin belgenin taranarak dijital arşiv altyapısının kurulacağını ve daha sonrada gayrimenkul envanterinin çıkartılacağını söyledi. Belgelerin tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktaran Pazarcı, dijital hale getirilen belgelere 7 gün 24 saat boyunca erişilebilecek ve beyana dayalı değil bilgiye dayalı bir belediyeciliğe geçişin sağlanacağını vurguladı.

‘Akıllı Şehir Uygulamaları' altyapısı

Kâğıt ortamında olan tüm bilgi ve belgelerin dijitale aktarılması aşamasının tamamlanması, bilgi işlem altyapısının güncellenmesi, belediye birimlerindeki uygulamaların güncellenmesi sonrasında vatandaşlar e-belediye ya da e-devlet üzerinden belediye vergi borçlarını öğrenebilecek kredi kartı ile ödeme yapabilecek. Aliağa Belediyesine yapmış olduğu bir başvuruyu takip ederek hangi aşamada olduğunu öğrenebilecek. Gayrimenkulüne ait harita ve plan bilgisine, encümen ve meclis kararlarına, ruhsat ve izin bilgilerine erişim sağlayabilecek, istek ve şikayetlerini bildirebilecek.

Dış kurumlarla entegrasyon sağlanacak

Dış kurumlarla entegrasyon çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizen Pazarcı, “Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, e-devlet www.türkiye.gov.tr, ÇŞB Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü gibi kurumlar ile entegrasyonlar sağlanarak belediye hizmetlerinin veri ve bilgiye dayalı olarak daha hızlı daha doğru yapılması sağlanacak” dedi.