İzmir'de Aliağa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını Çoraklar Mahallesi'nde sürdürüyor.

Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak, Uzunhasanlar, Karakuzu, Karaköy, Çaltılıdere, Hacıömerli ve Kalabak Mahallesi'nde çalışmalarını tamamlayan Aliağa Belediyesi ekipleri, Çoraklar Mahallesi'nde eksiklerin giderilmesi için dört koldan çalışma yürütüyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, mahalle genelinde temizlik, ağaç budama, ot biçme, boyama, yolların yenilenmesi, mahalle içindeki tarihi kuyunun etrafının tel örgüyle çevrilerek koruma altına alınması, çocuk oyun alanlarının yenilenmesi ile okul ve cami bakımı gibi çeşitli çalışmalar yapıyor.

Mahalle genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çoraklar Mahalle Muhtarı İrfan Demirtaş, "Camimizin iç ve dış temizliği, lojmanımızın boyanması, dere yataklarının temizlenmesi, tarihi su mahzeninin koruma altına alınması gibi birçok çalışma Aliağa Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda emeği geçen belediye çalışanlarına ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ediyorum" dedi.