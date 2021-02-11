Aliağa Belediyesi ekipleri Hacıömerli Mahallesi'nde

Hazırlanan çalışma programı dahilinde Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak, Uzunhasanlar, Karakuzu, Karaköy ve Çaltılıdere mahallelerindeki çalışmalarını tamamlayan belediye ekiplerinin yeni durağı Hacıömerli Mahallesi oldu. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, mahalle genelinde temizlik, ağaç budama, ot biçme, boyama, ova yollarının ve dere kanallarının açılmasının yanı sıra çocuk oyun alanları ile okul ve cami bakımı gibi çeşitli çalışmalar yapıyor.

Belediye ekiplerinin mahalle genelinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Hacıömerli Mahalle Muhtarı Suat Dural, “Aliağa Belediyesi her türlü ihtiyacımızı karşıladı. Caminin temizliği, okulun bakımı, parkların bakım ve onarımı, yol temizliği ve dere geçişlerinin yapılması gibi birçok ihtiyacımız karşılandı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde Aliağa Belediyesi 24 saat boyunca ihtiyacımıza cevap verdi. Tıkanan yollarımız gece 4'te Belediye ekipleri tarafından açıldı. Her türlü ihtiyacımızda yanımızda olan Aliağa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz.” dedi.