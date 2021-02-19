Aliağa Belediyesi ekipleri Kalabak Mahallesi'nde

Aliağa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına Kalabak Mahallesi'nde devam ediyor.

Program dahilinde daha önce Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak, Uzunhasanlar, Karakuzu, Karaköy, Çaltılıdere ve Hacıömerli Mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan Belediye Ekiplerinin yeni durağı Kalabak Mahallesi oldu.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, mahalle genelinde temizlik, ağaç budama, ot biçme, boyama, yol yapımı, çocuk oyun alanları ile okul ve cami bakımı gibi çeşitli çalışmalar yapıyor.

Aliağa Belediyesi tarafından mahalle genelinde topluca kullanılan mekanlarda bakım ve yenileme çalışması yapıldığını belirten Kalabak Mahalle Muhtarı Mehmet Kartal, “Çalışmalar kapsamında ağaçlar budanıyor. Yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Camimiz, okulumuz ve çocuk oyun alanları boyanarak yenileniyor. Köy içindeki tehlike arz eden metruk yapılar yıkılıyor. Yeni Kalabak tarafında Park ve Bahçe Ekipleri tarafından ağaçlandırma yapılıyor. Belediye hizmetlerinden çok memnunuz. Her türlü zorlukta yanımızda olan ve isteklerimizi yerine getiren Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sulama göleti bin dönümlük araziye can suyu olacak

Mahallenin geçim kaynağının hayvancılık ve tarıma dayandığını söyleyen Kartal, “Köyümüzde günlük 5 ton süt üretimi gerçekleşiyor. Pazarlanması Kalabak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılıyor. Aliağa'da karkas etin yüzde 50'si de köyümüzden karşılanıyor. Hayvanların kaba yemini kendimiz üretiyoruz. Şuan köyümüzün hemen yanı başında sulama göleti yapılıyor. Bu sulama göleti faaliyete geçtiğinde bin dönümlük arazi suyla buluşacak. Sulama göleti tarımsal kalkınmaya ve köyün ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayacak. Aliağa Belediyesi ile birlikte planladığımız çiftlik modeli hayvancılık projemiz de var. Projenin gerçekleşmesiyle birlikte köyümüz hayvancılık konusunda daha iddialı olacağı gibi proje sayesinde bölge halkı ürettiğimiz et ve süt ürünlerine daha güvenilir bir şekilde kavuşacak” diye konuştu.

300 yıllık yörük köyü

Kalabak'ın 300 yıllık geçmişe sahip bir Yörük köyü olduğunu da sözlerine ekleyen Kartal, “Eski ve Yeni olmak üzere iki yerleşim yerine sahibiz. Kalabak tarihi bir köydür. Tarihi camimiz, camimizin avlusunda da eski mezar taşları mevcut. Mahallemizde ayrıca tarihi 101 kuyu bulunuyor. Bu kuyular da Aliağa Belediyesi tarafından restorasyon programına dahil edildi” dedi.