Aliağa Belediyesi ekipleri, Marmaris'te görevde

Aliağa Belediyesi ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılarak yangın söndürme, yangının yayılmasını önleme ve soğutma çalışmaları için çaba sarf ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Armutalan Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle İçmeler Mahallesine ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak isteyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aliağa Belediyesi ekipleri, AFAD koordinasyonunda Marmaris bölgesindeki yangınlarla mücadelede görev alıyor. Aliağa Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen arasöz, iş makineleri ve personel yangının bir an önce söndürülmesi için çalışmalara destek veriyor. Ekipler; yangın söndürme, yangının yayılmasını önleme ve soğutma çalışmaları için çaba sarf ediyor.

"İçimiz yanıyor"

Yangın söndürme çalışmalarına AFAD koordinesinde destek verdiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar: “Aliağa Belediyesi olarak arasöz, iş makinesi ve personelimizle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyoruz. AFAD'ın belirlediği planlama ve ihtiyaçlara göre arasöz, iş makinelerimizi ve ekiplerimizi bölgeye sevk etmeye devam edeceğiz. Yangında kaybettiğimiz ormanlarımız, canlılarımız için içimiz yanıyor. Yangınlarda ve yangın söndürme faaliyetlerinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle felaketleri milletimize göstermesin” dedi.